Информацию об обращениях за компенсацией за надгробные памятники участникам СВО в Калуге назвали глупостью

В понедельник, 3 июля, в калужских СМИ появилась информация, что более 70 заявлений было подано в военный комиссариат Калужской области на компенсацию услуг по изготовлению и установке надгробных памятников участникам СВО.

С просьбой прокомментировать эту информацию, мы обратились к военному комиссару Калуги и Ферзиковского района Андрею Иванову. Напомним, именно он по поручению губернатора Владислава ШАПШИ занимается вопросами набора контрактников на военную службу в том числе для отправки в зону СВО.

— Это просто глупость! Такого никогда не было! – кратко ответил Андрей Викторович по этому поводу.

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