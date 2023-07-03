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В Калуге срочно ищут доноров любой группы крови для 54-летней женщины

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.07.2023 09:59 0 888
В Калуге срочно ищут доноров любой группы крови для 54-летней женщины

В Калуге срочно ищут доноров любой группы крови для 54-летней Аллы Волгиревой, об этом в понедельник, 3 июля, сообщил ее сын Владимир.

Женщина перенесла полную потерю крови и сейчас находится в паллиативном отделении 4-й городской больницы.

Сдать кровь можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 на станции переливания по адресу: ул. Максима Горького, 71.

За трое суток донорам стоит исключить жирную пищу и спиртное, аспирин и цитрамон. За несколько часов до сдачи рекомендуется воздержаться от курения. С собой паспорт.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (962) 175 41 69 Владимир.

Напоминаем, 4 июля с 9:00 до 12:00 в Калуге пройдет акция «Путь донора».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.07.2023 09:59 0 888
Тэги: общество донор
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