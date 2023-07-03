В Калуге оперативники обнаружили канал сбыта наркотиков
В понедельник, 3 июля, УМВД России по городу Калуге сообщило о ликвидации канала сбыта наркотиков.
Полиция выяснила, что трое граждан, получая партии наркотиков, фасовали их и делали закладки в тайниках на территории Калужской области.
Проживали фигуранты в съемных квартирах, передвигались на арендованных авто.
Когда было собрано достаточно доказательств, все трое были задержаны.
В одной из квартир полиция обнаружила различные наркотические средства массой 745 граммов, 400 граммов и 0,92 грамма.
Возбуждено уголовное дело. Роль каждого из фигурантов устанавливается.
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