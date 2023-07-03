В Калуге оперативники обнаружили канал сбыта наркотиков

В понедельник, 3 июля, УМВД России по городу Калуге сообщило о ликвидации канала сбыта наркотиков.

Полиция выяснила, что трое граждан, получая партии наркотиков, фасовали их и делали закладки в тайниках на территории Калужской области.

Проживали фигуранты в съемных квартирах, передвигались на арендованных авто.

Когда было собрано достаточно доказательств, все трое были задержаны.

В одной из квартир полиция обнаружила различные наркотические средства массой 745 граммов, 400 граммов и 0,92 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Роль каждого из фигурантов устанавливается.

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