В Калужской области сгорел гараж

В воскресенье, 2 июля, в Кировском районе произошел пожар, об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

В 22 часа 30 минут в деревне Якимово по улице Центральной загорелся гараж.

Пострадавших нет, но огонь полностью уничтожил строение. На место направлен инспектор ГПН, причины пожара предстоит выяснить.

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