В Калуге обезвредили ручную гранату времен ВОв
В воскресенье, 2 июля, ГУ МЧС по Калужской области сообщило, что в черте Калуги, в деревне Нижняя Вырка был обезврежен взрывоопасный предмет.
На улице Тенистой была найдена ручная граната Ф-1. Сотрудники незамедлительно прибыли на место. Гранату обезвредили.
ГУ МЧС по Калужской области напоминает, в случае обнаружения ВОП необходимо немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112». Хорошо запомнить место обнаружения предмета.
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