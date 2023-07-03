В Калуге обезвредили ручную гранату времен ВОв

В воскресенье, 2 июля, ГУ МЧС по Калужской области сообщило, что в черте Калуги, в деревне Нижняя Вырка был обезврежен взрывоопасный предмет.

На улице Тенистой была найдена ручная граната Ф-1. Сотрудники незамедлительно прибыли на место. Гранату обезвредили.

ГУ МЧС по Калужской области напоминает, в случае обнаружения ВОП необходимо немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112». Хорошо запомнить место обнаружения предмета.

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