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В Калуге открыт памятник защитникам отечества

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.07.2023 08:56 0 639
В Калуге открыт памятник защитникам отечества

1 июля, в День ветеранов боевых действий в Калуге был открыт памятник защитникам Отечества – в «Афганском» сквере на постаменте была установлена боевая машина пехоты БМП-2.

В торжественной церемонии приняли участие руководители города, депутаты Гордумы, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, представители ветеранских организаций, юнармейцы, школьники и жители города.

- Это памятник тем, кто встал на защиту Родины, отстаивал интересы нашей страны за её пределами, боролся с террористами и бандитами, и тем, кто сейчас сражается за свободу и независимость России с поднявшим голову нацизмом, – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – В Калуге бережно хранят традиции, заложенные ветеранами Великой Отечественной войны, сейчас их дело продолжают участники локальных конфликтов и специальной военной операции. Калужане свято чтут подвиг всех защитников Отечества. Поздравляю с праздником всех ветеранов боевых действий, желаю здоровья, счастья и благополучия! Вечная память и вечная слава всем павшим за Родину! А нашим ребятам на передовой – только победы!

- Эта легендарная боевая машина была и остаётся надёжным спутником наших воинов. Она прошла войны в Афганистане и Чечне, а сегодня верой и правдой служит нашим ребятам в ходе специальной военной операции, – подчеркнул депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.

Собравшиеся возложили цветы и почтили память павших минутой молчания.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.07.2023 08:56 0 639
Тэги: городская дума калуги
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