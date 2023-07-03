«Пежо» и мотоцикл «Кросс» попали в ДТП на улице Азаровской в Калуге

В воскресенье, 2 июля, в Калуге произошла авария, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 9 часов вечера на улице Азаровской столкнулись автомобиль «Пежо» и мотоцикл «Кросс». В ДТП есть пострадавший. Подробности уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, – уточнили в управлении.

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