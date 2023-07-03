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Из дома Капыриных в Калуге устроили салун «Бомж и сыновья»

Владимир Андреев.
Опубликовано: 03.07.2023 08:32 0 2045
Из дома Капыриных в Калуге устроили салун «Бомж и сыновья»

Двухэтажный особняк с мезонином на улице Воронина беспокоит жильцов окрестных многоэтажек.

С недавнего времени в нем поселились асоциальные лица, более того, по вечерам открытый всем ветрам и бомжам старинный особняк подвергается набегам молодежи.

Он расположен по адресу Воронина, 14.

- Я живу в соседнем доме, каждый день туда заходят разные люди, в большинстве случаев дети, - написал в понедельник, 3 июля, на странице губернатора Калужской области калужанин МИХАИЛ. - Они забираются в это здание, выкидывают через окна вещи, устраивая вокруг помойку. Они устраивают баррикады, провоцируют спящих там бомжей, кричат до поздней ночи и матерятся. Были случаи, когда дети появлялись с травматическим оружием.

Судьба этого здания в центре Калуги давно беспокоит не только местных жителей. Краеведы не раз и не два писали письма с просьбой хотя бы законсервировать его. В 2018 году стало известно, что это здание приобрел инвестор и готов до 2024 года полностью привести его в порядок. Однако до сих пор никаких работ в доме не проводится. 

Местные жители опасаются, что в результате дом может сгореть.

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Владимир Андреев.
Опубликовано: 03.07.2023 08:32 0 2045
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