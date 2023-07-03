Калуга заняла 47 место в рейтинге качества дорог России

Рейтинг в понедельник, 3 июля, опубликовало РИА «Новости».

Регионы России сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, которые по итогам 2022 года отвечают нормативным требованиям.

В Калуге таких оказалось чуть более половины. Только 50,3% дорог Калужской области соответствуют нормам.

Соседи Калуги показывают лучший результат: Тульская область с 54,5% расположилась на 36 месте, Орловская на 46-м с долей качественных дорог в 50,8%, Московская на 10 месте с показателем 70,9%. И только Брянская область оказалась в рейтинге ниже Калужской - на 49-м с показателем 48,7%.

Самые лучшие в стране дороги в Москве. Там показателям качества соответствуют 97,6% дорог. На втором месте Ханты-Мансийский АО с долей качественных дорог в 86,5%, а на третьем месте Краснодарский край, где 84,9% дорог соответствуют нормативам.

Самые плохие в стране дороги – в Архангельской области. Там качественными можно назвать только 13,3% дорог.

Новые регионы России в рейтинге не участвовали.

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