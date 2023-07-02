Электрики из Калуги сделали основание для гнезда аистенка Пятачка

Как мы писали ранее, взрослые аисты, за которыми наблюдают калужане через онлайн-камеру, отвергли новорожденного птенца. Он был пятым по счету - лишний рот. Натуралист-любитель Дмитрий Покревский, который организовал стрим из их гнезда, сначала не хотел вмешиваться, но потом забрал малыша.



Аистенка назвали Пятачок. Дмитрий рассчитывает, что сможет осенью выпустить его в дикую природу. А пока приходится кормить самому.

На помощь Дмитрию пришли и другие люди. Калужские электрики решили сделать для малыша свое, капитальное, отдельное гнездо и уже установили под него бетонный столб.

О том, что сооружение готово к эксплуатации в воскресенье, 2 июля, сообщил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

- И вот новая веха этой истории: на столб был установлен большой и прочный металлический помост, на котором поместится будущее гнездо, - рассказал министр.

Владимир Жипа поблагодарил калужских электриков за отличную работу и Дмитрия за его заботу о птенце и взрослых аистах.

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