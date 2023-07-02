В Калуге сыграли 321 свадьбу

В первом месяце лета в Калуге зарегистрировали 321 пару новобрачных. Об этом в субботу, 1 июля, сообщили в управлении загса города.

По данным статистики, впервые поженились 220 мужчин и 220 женщин.

Повторно вступили в брак тоже равное количество человек: 101 мужчина и 101 женщина.

Чаще всего в июне вступали в брак мужчины в возрасте от 25 до 30 лет, женщины – от 18 до 24.

За первый месяц лета 23 жителя Калуги решили сменить имя. Среди них 5 мужчин и 17 женщин.

Чаще всего в загс обращались для перемены фамилии по причинам либо вернуть девичью фамилию, либо носить фамилию мужа.

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