В Калужской области сгорел дом

В воскресенье, 2 июля, в районе 04:06 часов на улице Пушкина в Кирове загорелся трехквартирный жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По словам сотрудников МЧС, возгорание полностью ликвидировано.

В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара установит инспектор ГПН.

Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 10 человек, 3 единицы техники.

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