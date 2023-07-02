В Калужской области сгорел дом
В воскресенье, 2 июля, в районе 04:06 часов на улице Пушкина в Кирове загорелся трехквартирный жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По словам сотрудников МЧС, возгорание полностью ликвидировано.
В результате происшествия никто не пострадал.
Причины пожара установит инспектор ГПН.
Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 10 человек, 3 единицы техники.
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