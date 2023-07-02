В июне в Калуге родились 177 мальчиков и 155 девочек

За первый месяц лета в Калуге появились на свет 332 ребенка. Об этом в субботу, 1 июля, сообщили в управлении загса города.

В числе новорожденных 177 мальчиков и 155 девочек.

В первом месяце лета врачи приняли четыре двойни.

Самыми популярными именами у мальчиков в июне стали: Артем, Иван, Александр, Тимур.

Девочек родители чаще всего называли: Анна, Мария, Александра, Василиса.

Средний возраст мам колеблется от 25 до 29 лет, а пап – от 30 до 34 лет.

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