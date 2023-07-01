С начала года в Калуге родились более двух тысяч детей

С 26 июня по 1 июля в Калуге появились на свет 74 малыша, среди них 36 девочек и 38 мальчиков. Последние данные статистики опубликовал городской загс.



К числу редких имен калужан прибавились Каролина, Феона, Серафима, Рада, Селена, Прохор и Мирон.



За последнюю неделю родилась одна двойня.



Кроме этого в загсе было зарегистрировано 78 пар новобрачных.



С начала года в Калуге родились 2015 детей и образовалось 1049 семей.

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