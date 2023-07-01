В Калуге открыли памятник в виде боевой машины пехоты БМП-2

В субботу, 1 июля, в сквере Защитников Отечества в Калуге состоялось открытие нового памятного монумента - легендарной боевой машины пехоты БМП-2.

Ее установили на специально оборудованном постаменте рядом с Площадью Победы.

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня ветеранов боевых действий.

Инициатива сооружения памятника исходила от калужских ветеранских организаций. Власти города их поддержали.

- Почти 50 лет она на службе в нашей армии, - сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша. - И сейчас помогает российским воинам выполнять боевые задачи в зоне СВО. Спасибо всем ветеранам за верность Родине и служебному долгу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.