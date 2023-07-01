Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Падения дронов Статьи

В Калуге мальчик просит помочь найти его велосипед

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.07.2023 12:27 1 649
В Калуге мальчик просит помочь найти его велосипед

К нам в чат-бот обратной связи в телеграм обратился 13-летний житель Калуги Артем.

Мальчик рассказал, что в воскресенье, 25 июня, у него украли велосипед «Десна 2710» из подъезда дома по улице Турынинской в микрорайоне Турынино.

Семья юного калужанина сразу обратилась в полицию, но воры пока не найдены.

Артем рассказал редакции, что копил на велосипед около года, катался на нем часто и подолгу, даже зимой. Во время велопрогулок фотографировал своего двухколесного друга в самых живописных местах. Фото прислал нам в редакцию. 

О велосипеде:
- черно-зеленый, надпись белая;
- на руле черно-зеленые ручки - грипсы;
- стерта задняя покрышка и скрипят тормоза;
- диаметр колес 27,5.

— Если кто-то увидит мой велосипед, позвоните, пожалуйста! – обращается к жителям города мальчик.

Телефон мамы мальчика Татьяны: 8 920 615-60-97 

Надеемся, велосипед вскоре будет найден и каникулы Артема пройдут в компании двухколесного друга!

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.07.2023 12:27 1 649
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Что такое экоспон: полезные факты о новом материале
Выбор технических моющих средств
Что такое промышленное оборудование

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru