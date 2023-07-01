В Калуге мальчик просит помочь найти его велосипед

К нам в чат-бот обратной связи в телеграм обратился 13-летний житель Калуги Артем.

Мальчик рассказал, что в воскресенье, 25 июня, у него украли велосипед «Десна 2710» из подъезда дома по улице Турынинской в микрорайоне Турынино.

Семья юного калужанина сразу обратилась в полицию, но воры пока не найдены.

Артем рассказал редакции, что копил на велосипед около года, катался на нем часто и подолгу, даже зимой. Во время велопрогулок фотографировал своего двухколесного друга в самых живописных местах. Фото прислал нам в редакцию.

О велосипеде:

- черно-зеленый, надпись белая;

- на руле черно-зеленые ручки - грипсы;

- стерта задняя покрышка и скрипят тормоза;

- диаметр колес 27,5.

— Если кто-то увидит мой велосипед, позвоните, пожалуйста! – обращается к жителям города мальчик.

Телефон мамы мальчика Татьяны: 8 920 615-60-97

Надеемся, велосипед вскоре будет найден и каникулы Артема пройдут в компании двухколесного друга!

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