Калуга заняла 75 место в рейтинге городов по зарплатам
Калуга оказалась на 75 строчке по рейтингу зарплаты среди 100 крупнейших городов страны. В пятницу, 30 июня, рейтинг опубликовали на сайте «РИА Новости».
Авторы исследования также учитывали самую высокооплачиваемую отрасль. В Калуге самая высокая зарплата в сфере IT и связи.
На первом месте оказалась Москва. Там средняя зарплата – 227 тысяч рублей. Больше всего в столице получают работники банков.
На последнем месте Элиста. Средняя зарплата по городу – 45 тысяч рублей.
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