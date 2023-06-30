С начала года 700 жителей Калужской области заключили соцконтракт на развитие бизнеса

В пятницу, 30 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о поддержке регионом предпринимателей и тех, кто только планирует начать свое дело.

- Сейчас особенно важно, чтобы меры поддержки работали максимально эффективно, - сказал губернатор. - За первое полугодие специалисты регионального центра «Мой бизнес» оказали предпринимателям порядка 4000 бизнес-услуг в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В нашем регионе за 6 месяцев этого года:

- оформлены льготные займы и кредиты на сумму 162 миллиона рублей

- 700 жителей заключили соцконтракты на открытие своего бизнеса более чем на 230 миллионов рублей;

- 500 предпринимателей прошли обучение по программам развития бизнеса.

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