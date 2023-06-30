За последний месяц весны в Калужской области родилось 673 ребенка

В Калужской области за май на свет появилось 673 ребенка. Среди них 308 девочек и 365 мальчиков, сообщает калужский ЗАГС в пятницу, 30 июня.

В восьми семьях родились двойни. Средний возраст мамы – 30 лет, средний возраст папы – 36 лет.

Также за 5 месяцев в Калужской области было зарегистрировано 291 рождение четвертого ребенка в семье, что составляет 9% от общего числа новорожденных .

Чаще всего калужанки рожают четвертого ребенка в возрасте от 35 до 39 лет (30%)

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