За последний месяц весны в Калужской области родилось 673 ребенка
В Калужской области за май на свет появилось 673 ребенка. Среди них 308 девочек и 365 мальчиков, сообщает калужский ЗАГС в пятницу, 30 июня.
В восьми семьях родились двойни. Средний возраст мамы – 30 лет, средний возраст папы – 36 лет.
Также за 5 месяцев в Калужской области было зарегистрировано 291 рождение четвертого ребенка в семье, что составляет 9% от общего числа новорожденных .
Чаще всего калужанки рожают четвертого ребенка в возрасте от 35 до 39 лет (30%)
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