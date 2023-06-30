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В Калуге пройдет акция «Путь донора»

Софья Фирсова, Фото: Российский Красный Крест, Калуга
Опубликовано: 30.06.2023 12:04 1 279
В Калуге пройдет акция «Путь донора»

Во вторник, 4 июля с 9:00 до 12:00 жителей областного центра приглашают принять участие в акции «Путь донора», сообщили сотрудники Калугаблагоустройства.

Для сдачи крови необходимо приехать в офис регионального отделения «Российского красного Креста» по адресу: улица Карпова, дом 10.

Все доноры должны принести с собой СНИЛС и паспорт с пропиской в областном центре или районах Калужской области сроком не менее четырех месяцев.

Студентам необходимо иметь при себе студенческий билет для получения дополнительных выплат.

За трое суток потенциальным донорам рекомендуют отказаться от жирной пищи и алкоголя, а также от принятия аспирина и цитрамона.

За несколько часов до сдачи стоит воздержаться от курения.

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Софья Фирсова, Фото: Российский Красный Крест, Калуга
Опубликовано: 30.06.2023 12:04 1 279
Тэги: общество донорство
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