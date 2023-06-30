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Клиентам Tele2 доступна игровая подписка с блокировщиком рекламы и 20 Гб трафика

Опубликовано: 30.06.2023 15:02 0 68
Клиентам Tele2 доступна игровая подписка с блокировщиком рекламы и 20 Гб трафика

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Tele2 предлагает клиентам новую подписку Mixx Play для тех, кому интересны игровые сервисы. Ее пользователям доступны расширенный каталог игр, дополнительный пакет трафика и блокировщик рекламы. Mixx Play можно добавить к основной подписке Mixx.

В рамках подписки пользователи устройств на базе Android получают доступ к AppTouch – огромному каталогу игр без рекламы и дополнительных покупок от Huawei. 

В каталоге AppTouch пользователям подписки будет доступно более 600 бесплатных игр различных категорий: головоломки, настолки, гонки и другие. Это, например, оригинальный симулятор «Holy Potatoes! A Spy Story?!», стратегия «Age of War 2» и казуальная игра «Crazy birds». Для активации сервиса необходимо зайти в приложение AppTouch под номером, на котором подключена подписка Mixx Play. Останется только выбрать игру из каталога, скачать ее и погрузиться в мир гейминга. 

Серьезный фактор раздражения в интернете – рекламные окна, которые часто всплывают при просмотре страниц и открытии приложений. Помимо бонусов для игроков, подписка Mixx Play предлагает клиентам продвинутый блокировщик рекламы от Adguard для устройств на базе Android и iOS. Сервис блокирует любую рекламу и трекеры, ускоряет загрузку страниц и не ломает страницы блокировкой.

Наконец, пользователям предлагается дополнительный пакет интернета в 20 Гб. Стоимость подписки со всем комплексом сервисов в 200 рублей – это выгодное предложение, поскольку цена лотов на 20 Гб на «Маркете Tele2» начинается от 300 рублей.


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Опубликовано: 30.06.2023 15:02 0 68
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