В Калуге директор и руководитель присвоили 1 400 000 рублей

В пятницу, 30 июня, прокуратура Калужской области рассказала о направлении в суд дела о присвоении 1 400 000 рублей директором и руководителем подразделения муниципального учреждения, оказывающего услуги ЖКХ.

Следствие считает, что обвиняемые подделали документы, якобы трудоустроив четырех сотрудников на должности уборщиков.

Полтора года директор и руководитель забирали якобы зарплаты рабочих - бюджетные деньги себе в карман.

Сумма ущерба составила 1 400 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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