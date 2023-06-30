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В Калужской области нашли 20 тонн зараженных турецких абрикосов

Софья Фирсова, Фото: Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям
Опубликовано: 30.06.2023 10:49 0 1087
В Калужской области нашли 20 тонн зараженных турецких абрикосов

В Калужской области выявлено более 20 тонн турецких абрикосов, зараженных карантинным вредителем , сообщили в четверг, 29 июня, представители Россельхознадзора.

Чтобы определить вид насекомых несколько фруктов отправили в Калужский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Исследование подтвердили, что 20,5 тонн продукции заражены западным цветочным трипсом. Этот вид является карантинным для России.

Фрукты должны были отправиться в Москву.

- В соответствии с действующим фитосанитарным законодательством в отношении зараженной продукции были приняты меры по недопущению проникновения и распространения указанного опасного карантинного вредителя, - сообщили в управлении.

В Россельхознадзоре отметили, что западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande) — является одним из опасных вредителей сельскохозяйственных культур во многих странах мира. Он повреждает плодово-ягодные, овощные, декоративные, кормовые, технические и многие другие культуры более чем 60 семейств растений.

В местах массового распространения насекомые-вредители способны нанести существенный вред сельскому хозяйству.

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Софья Фирсова, Фото: Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям
Опубликовано: 30.06.2023 10:49 0 1087
Тэги: общество
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