Две женщины из Калуги вместо отпуска потратили деньги на мошенников

В пятницу, 30 июня, УМВД России по городу Калуге сообщило о мошенничестве с продажей турпутевок.

Калужанка в интернете набрела на сат, где продают турпутевки. В переписке женщине сказали, что офис находится не в Калуге,поэтмоу варианты для летнего отдыха предлагали через мессенджер.

Калужанка и ее подруга выбрали для себя вариант отдыха, обе оплатили путевки на сумму более 90 тысяч рублей.

Спустя время переписка с якобы сотрудницей фирмы оказалась удалена, контакт заблокирован.

Женщины поняли, что попали на мошенников, и обратились в полицию

Идет следствие, причастные устанавливаются.

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