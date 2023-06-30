Две женщины из Калуги вместо отпуска потратили деньги на мошенников
В пятницу, 30 июня, УМВД России по городу Калуге сообщило о мошенничестве с продажей турпутевок.
Калужанка в интернете набрела на сат, где продают турпутевки. В переписке женщине сказали, что офис находится не в Калуге,поэтмоу варианты для летнего отдыха предлагали через мессенджер.
Калужанка и ее подруга выбрали для себя вариант отдыха, обе оплатили путевки на сумму более 90 тысяч рублей.
Спустя время переписка с якобы сотрудницей фирмы оказалась удалена, контакт заблокирован.
Женщины поняли, что попали на мошенников, и обратились в полицию
Идет следствие, причастные устанавливаются.
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