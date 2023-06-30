В Ферзиковском районе хорошую дорогу завалили глиной, землей и камнями

В среду, 28 июня, в наш чат-бот обратной связи в телеграм обратилась жительница деревни Красный городок Ферзиковского района Жанна ШАШКОВА.

- Здравствуйте, хочу пожаловаться на администрацию д. Красного городка. Нам на ул. Радужную высыпали строительный мусор (глина, земля, камни) с дороги, которую сейчас ремонтируют, на хорошую дорогу, которую они сами делали в 2014 году - отсыпали щебнем и укатывали катком. А теперь всё испортили.

Жители этой улицы теперь просят подрядчика и администрацию, что бы весь мусор убрали и востановили дорогу.

Мы пытались дозвониться до администрации деревни Красный городок - безуспешно. Наше сообщение в соцсетях администрацией Ферзиковского района было получено, но ответ до сих пор не последовал.

Правда, но на своей официальной странице в сочсетях администрация дала такой ответ жителям:

- В настоящее время работы подрядной организацией остановлены, - говорится в сообщении. - Решается вопрос финансирования для привлечения катка и иной спецтехники с последующей отсыпкой щебнем. Планируем выполнить работы до 15 июля.

Справедливый вопрос жителей: «Как нам ездить до 15 июля?» остался без ответа.

В нашет телеграм-канале размещено видео, как весь строительный мусор укатывают в дорогу.

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