Талантливые семьи Калуги приглашают спеть на сцене

В пятницу, 30 июня, Управление культуры города Калуги предложило талантливым калужанам спеть всей семьей.

- Мы знаем, что в Калуге много талантливых музыкальных семей! - сказали в управлении. - У вас есть отличная возможность спеть всей семьёй на главной сцене Городского парка культуры и отдыха в символичную дату - День семьи, любви и верности!

Городской досуговый центр будет принимать от калужских семей заявки на участие в концерте всю неделю. А 8 июля в 12:00 в парке культуры и отдыха состоится концерт «Поем семьей».

Заявки принимает Городской досуговый центр, о желании участвовать пишите в сообщения группы.

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