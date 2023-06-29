Игнат, Петр, Лола и Эда: назвали редкие имена новорожденных Калужской области
В четверг, 29 июня, ЗАГС Калужской области рассказал о самых редких именах, которые давали новорожденным в нашем регионе.
В мае в области родились 673 ребенка.
Среди мальчиков самыми редкими именами стали: Адам, Вадим, Всеволод, Игнат, Петр.
Редкие имена девочек: Алена, Альбина, Валентина, Лола, Мия, Эда.
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