В Калужской области инвалиду компенсировали 1 600 000 рублей на покупку протеза
В четверг, 29 июня, прокуратура Калужской области сообщила, что инвалиду компенсировали 1 600 000 рублей на покупку протеза.
Инвалид 3 группы из Бабынинского района не получил положенное ему средство реабилитации – протез. Мужчина был вынужден покупать протез за свои деньги, но компенсация ему была выплачена частично.
Прокуратура направила в суд иск о компенсации инвалиду 1,6 миллиона рублей.
Суд вынес положительное решение.
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