Калужская область в числе лидеров по динамике ввода жилья
В четверг, 29 июня, губернатор Калужской области Владислав ШАПША сообщил, что наш регион назван в числе лучших по динамике вводу жилья.
— Калужская область в числе 15 регионов, которые за последние 3 года показывают наилучшую динамику по вводу жилья в расчете на одного жителя, – сказал Владислав Шапша.
Губернатор уточнил, что в 2020 году этот показатель у нас составил 0,81, в 2021-м уже 0,85. А в прошлом - 0,9.
Впервые за всю историю строительной отрасли Калужской области введено в строй 916,3 тысяч квадратных метров жилья.
— Работаем над тем, чтобы эти темпы сохранять, – подчеркнул губернатор. – В том числе наращиваем градостроительный потенциал, формируем площадки под комплексную застройку.
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