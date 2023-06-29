Жители Турынино в Калуге обеспокоены слухами о маньяке-педофиле

В четверг, 29 июня, наши читатели из микрорайона Турынино в Калуге сообщили, что в чатах местных жителей начали распространять ориентировку на педофила, который якобы был замечен в этом районе. Читатели прислали изображение и нам в редакцию.

В свою очередь, жители Турынино передают из уст в уста следующую информацию:

— Я подходила к дому в третьем часу, рядом стояла полицейская машина, – рассказывает нам местная жительница, попросившая сохранить ее анонимность (все данные имеются в редакции - прим. ред.). – Местные мужики подошли, спросили полицию: «Вы маньяка ловите?», «Да», – ответили сотрудники. Якобы он через гаражи убежал на первое Турынино.

На другой день бабушка-соседка сказала, что в наш отдел полиции пришла ориентировка, что в Турынино прячется маньяк. Якобы были случаи, что приставал к детям на площадках, – завершает взволнованная калужанка.

С целью прояснить эту ситуацию, мы обратились за комментарием в пресс-службу УМВД по Калужской области.

- Информации нет, – кратко и лаконично ответили нам в ведомстве.

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