В Калужской области напомнили, что посылки до 10 килограмм для бойцов СВО отправляются бесплатно

Отправка посылок для военнослужащих Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, из любого отделения почтовой связи производится бесплатно, сообщили в четверг, 29 июня, в военном комиссариате города Кирова.

Посылки необходимо отправлять по адресу: 103400, г. Москва-400.

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