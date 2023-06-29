Стало известно, почему на самом деле отменили «Нашествие» в Калужской области

Как мы писали ранее, фестиваль «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2024 год. Некоторые калужане связали такое решение с жалобами местных жителей. Мы уже рассказывали о том, как жители СНТ в Боровском районе просили не дать состояться рок-фестивалю по соседству с их домами.

В среду, 28 июня, РИА новости опубликовали комментарий губернатора Калужской области Владислава Шапши по поводу отмены фестиваля.

В интервью агентству, Владислав Шапша подчеркнул, что рок-фестиваль перенесли на 2024 в том числе из-за сложностей с постройкой инфраструктуры в новом месте, а не из-за жалоб жителей.

— Они же первый раз должны были проводить у нас, – сказал губернатор. – Если «Дикая мята» (фестиваль в Тульской области - прим. ред.) проводится там несколько лет, и там уже инфраструктура организована, многие вещи уже сделаны. Здесь надо было делать все с нуля, и делать это в такой ситуации было сложно. Вот из-за этого было, не из-за того, что кто-то высказался «против» или «за».

По поводу недовольств жителей Владислав Шапша сказал следующее:

— Большинство людей, мы с ними встречались лично, общались, они очень дружелюбные и позитивно отнеслись к проведению такого фестиваля, но, конечно, при выборе места мы еще раз посмотрим, чтобы никто не был обижен и затронуты чьи-то интересы, но фестиваль обязательно состоится.



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