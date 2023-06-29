В Калужской области до конца дня ожидают грозу, град и ливни

В четверг, 29 июня, ГУ МЧС России по Калужской области предупреждает жителей региона о приближении грозового фронта.

— По данным Калужского, в ближайшие 1-3 часа 29 июня с сохранением до конца дня местами по Калужской области ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-17 м/с.

Ведомство просит калужан по возможности не выходить из дома.

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