В Калужской области до конца дня ожидают грозу, град и ливни
В четверг, 29 июня, ГУ МЧС России по Калужской области предупреждает жителей региона о приближении грозового фронта.
— По данным Калужского, в ближайшие 1-3 часа 29 июня с сохранением до конца дня местами по Калужской области ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе порывы ветра 15-17 м/с.
Ведомство просит калужан по возможности не выходить из дома.
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