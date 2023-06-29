В Калужской области похоронили добровольца СВО

Глава администрации Козельского района Елена СЛАБОВА на своей страничке в ВК сообщила о похоронах жителя поселка Березичский Стеклозавод, который ранее отправился в зону СВО.

Младший сержант Александр КРУК ушел на фронт добровольцем.

Как сообщает Слабова, он получил тяжелое ранение. Врачи пытались спасти его, но это сделать не удалось.

- Глубокие соболезнования родным и близким, - пишет глава администрации. - Вечная светлая память герою.

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