Сотрудники калужского центра «Феникс» подобрали цаплю

Во вторник, 27 июня, в Телеграм-канале центра реабилитации диких животных «Феникс» опубликовали видео с новым пациент. Автор видео шутя называет его «Цапл – самый страшный зверь».

По словам руководительницы центра Вероники Матюшиной ослабленную цаплю подобрали люди, отдыхавшие на Вырке.

- Это молодая птица, слеток, но очень худой и слабый. На Вырке всегда была приличная колония серых цапель, - отметила Вероника. – Пришлось кормить насильно, у птенца сильное истощение. Сейчас начинает есть сам, нужно срочно набирать массу.

Сейчас новый постоялец весит всего 250 грамм.

Также Вероника рассказала редакции, что в центр обратились по такому же птенцу из Переславля-Залесского. Сейчас сотрудники «Феникса» консультируют нашедших птицу людей.

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