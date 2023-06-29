Женский подход

Красавица с НЛМК-Калуга получила президентскую премию и рассказала, за что она любит металлургию и рыбалку

Продолжаем нашу серию статей, посвященную 10-летию завода НЛМК-Калуга, где скоро отметяи большой профессиональны праздник – День металлурга! И если вы давно не пребывали в приятном шоке и не знакомились с удивительными людьми, то этот материал точно для вас.

Наша сегодняшняя героиня – совершенно уникальный человек. Это, бесспорно, красивая и эффектная женщина с суровой профессией и самым настоящим мужским хобби. Ее зовут Юлия Гартвиг и не так давно она стала победителем президентской премии НЛМК!

Но обо всем по порядку.

Как закалялась сталь

Юлия - лаборант спектрального анализа на электрометаллургическом заводе НЛМК-Калуга. Если при слове «лаборант» вы представляете себе человека, который с ловкостью фокусника управляется с пробирками, колбами и прочими стекляшками, то нет – это не про Юлю. Она работает на высокотехнологическом оборудовании – спектрометре.

- К нам в лабораторию поступают пробы стали в процессе ее выплавки. Мы определяем их химический состав, - описывает свою работу Юлия. - Также мы контролируем химический состав готовой продукции и проводим анализ исследовательских проб. Все пробы предварительно подготавливаем на шлифовальном станке. Таким образом, мы контролируем химический состав стали от начала выплавки до выпуска готовой продукции.

Глядя на эту очаровательную молодую женщину, согласитесь, как-то трудно представить ее в металлургии, но Юлия уверена – другого выбора у нее просто не было, так как еще в детстве она влюбилась в горячую сталь.

- Я родом из южноуральского городка Аша Челябинской области. Его градообразующее предприятие, где работала большая часть населения, – Ашинский металлургический завод, - рассказывает наша героиня. - Мое первое знакомство с ним случилось еще в школе, в седьмом классе. Пионерами мы участвовали в соревнованиях – кто больше соберет металлолома для нашего завода. Бегали по дворам и частному сектору, подбирали бесхозные железяки - от старых чайников до ржавых батарей. И тащили потом все это добро на школьный двор. Класс, который больше всего насобирал, в качестве подарка получал экскурсию на предприятие.

Вспоминая свои первые впечатлениях от посещения завода, Юлия и сейчас не может сдержать волнение.

- Там я впервые увидела, как закаляется сталь! – говорит девушка. – Вместе с классом мы были в самом сердце завода – его цехах. Меня поразила расплавленная сталь, которую я увидела через синее стеклышко защитной каски. Я как завороженная смотрела на гигантские брызги жидкой стали, чувствовала ее жар. В листопрокатном цехе оглушительно грохотал прокатный стан… Это было незабываемое ощущение!

Не женское это дело

Неудивительно, что получив такие сильные эмоции, Юлия решила связать свою жизнь с металлургией. Она после школы поступила в местное училище и через три года получила профессию «Станочник широкого профиля». То есть Юля могла быть, например, токарем, или работать на любом оборудовании по обработке стали: шлифовальном, сверлильном, отрезном станках.

В качестве первого места работы она, разумеется, выбрала уже знакомый ей Ашинский металлургический завод, точнее – его центральную заводскую лабораторию.

В тот момент там требовался лаборант химического анализа, поэтому девушка решила расширить свои знания и параллельно поступила в техникум на еще одну «мужскую» специальность – техник-металлург. Через четыре года успешно защитила дипломный проект и уже полноценно трудилась на заводе, курируя выдачу экспресс-анализов металла.

- В те годы это выглядело так: в лабораторию поступала проба стали, я проводила химический анализ, быстренько бежала к микрофону и выкрикивала цифры содержания углерода, серы, фосфора и марганца, чтобы сталевар их незамедлительно услышал и сразу же довел сталь до требуемого химического состава - вспоминает Юлия.

Свою работу она очень любила, и так случилось, что и работа подарила ей любовь: она вышла замуж за одного из сотрудников этого же завода – огнеупорщика Бориса.

Разумеется, мы не могли не задать Юлии еще один вопрос: как при такой серьезной работе на заводе ей удается сохранять молодость и красоту?

Оказалось, что никакого секрета нет:

- Нужно просто быть счастливой и позитивной – уметь искренне радоваться за других и наслаждаться жизнью! – говорит Юлия.

Молодая семья успешно трудилась на благо своего маленького городка, но однажды, в 2013 году, супруги узнали, что в Калужской области строится современный завод, будущий НЛМК-Калуга.

- Это была отличная возможность проявить свои навыки, поделиться опытом, принести пользу, - рассуждает Юлия. – Поэтому решили отправить резюме. Мы были очень удивлены, когда уже на следующий же день нам пришел ответ: в нас заинтересовались и пригласили на работу.

Муж поехал первым, так сказать, на разведку. Юлия с младшей дочкой чуть позже.

- Знаете, мне с самого начала здесь очень понравилось: работал дружный коллектив профессионалов, мы сразу стали одной командой, ведь мы все любим то, что делаем, - говорит она.

Все эти годы семейство достойно трудилось и растило детей. Старшей дочери Владиславе сейчас 24 года, она живет в Санкт-Петербурге, по профессии она химик-эколог. Младшая – 16-летняя Милена – учится в 10-м классе и подумывает пойти по стопам родителей, в металлургию. Кстати, необычные имена для дочек Юлия выбирала со своей мамой.

- Она у меня творческая натура, - смеется наша героиня. – Ветеран труда, так же, как и я, посвятила свою жизнь металлургии, но успела получить еще и образование художника-оформителя. Мне от нее эта творческая жилка тоже передалась – рисую акриловыми красками.

И это правда - в свою грубую «мужскую» работу Юлия умудряется чудесным образом внедрять креатив и женский, художественный подход. Такой тандем несовместимых качеств позволил ей получить не просто уважение среди коллег, но и премию президента НЛМК в области охраны труда и промышленной безопасности.

В эту смежную тему Юлия погрузилась в 2021 году.

- Читала много информации о культуре безопасности и знакомилась с инструментами охраны труда и промышленной безопасности, оценкой рисков, ведь люди – это наша главная ценность - объясняет свою позицию женщина. - Я попробовала подавать и реализовывать различные инициативы, чтобы нам работалось комфортно, безопасно и эффективно. Например, в нашей лаборатории я обратила внимание на то, что вентиляционные решетки были оборудованы синтетическими мешками, которые пропускали пыль. Тогда мы придумали установить металлические решетки с воздушным фильтром – в помещении стало чище, дышать стало приятнее.

Или вот еще бытовой пример: Юлия предложила зафиксировать диэлектрические коврики противоскользящей лентой. Казалось бы, мелочь, но такая деталь может в прямом смысле слова спасти кому-то жизнь!

В 2022 году Юлия внедрила 15 инициатив сферах пожарной безопасности, электробезопасности и визуализации опасных зон.

- Прошла специальное обучение по охране труда, придумывала девизы и лозунги, которые касаются правил безопасности, оформляла все это в художественные плакаты, - рассказывает Юлия. - А в конце 2022 года решила рискнуть: собрала все свои инициативы в единый проект и подала заявку на премию президента НЛМК в области ОТиПБ, хотя думала, что шансов мало. Были сомнения – стоит, не стоит? Но старшая дочка сказала «Давай-давай, мама, дерзай!». Муж тоже поддержал в подаче заявки и успокоил, мол, не получится – ну и ладно, но попробовать стоит!

«Я не думала, что поднимусь здесь до таких высот!»

Стоит отметить, что на общекорпоративный конкурс подавали сотни заявок со всех российских предприятий Группы НЛМК. А вот лучших из лучших определил оргкомитет конкурса, который возглавил президент компании Григорий Федоришин.

- У меня был шок! Мою кандидатуру выбрали, я стала победителем, - делится впечатлениями Юлия. - Для меня это очень почетная награда! Я не думала, что поднимусь до таких высот, ведь я не руководитель, не инженер, а обычный лаборант. Но мои труды оценили. Коллеги за меня искренне были рады, поздравляли. Я позвонила на Урал родителям, рассказала о победе, они тоже долго не могли поверить и были очень счастливы за меня! Награду вручали в Липецке, было масштабное мероприятие, я, конечно, очень волновалась, но чувствовала себя как в сказке!

Как признается наша героиня, такая оценка ее деятельности вдохновляет и мотивирует работать еще лучше! Юлия всей душой предана своей профессии и коллективу, но не забывает и о своем хобби. И оно, как вы, наверное, уже поняли, тоже «мужское» – рыбалка!

- Я ее обожаю, - смеется наша героиня. – В молодости, когда мне было лет 20, мы с папой и братом часто рыбачили – на Урале много водоемов. А сейчас с мужем в основном ловим карпа, карасей. Самый неожиданный улов у меня был на Оке в Тарусе – там я поймала свою первую щуку! Это было ранее утро, туман. В полудреме в лодках сидят рыбаки, и тут я как закричу, что у меня щука! Я так громко радовалась, что они аж перепугались. Но я щуку в итоге конечно выпустила – жалко стало.

Что не говори, профессия и хобби, конечно мужские, но сердце-то женское!

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