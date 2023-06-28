Водитель калужского автомобиля извинился перед севастопольцами за парковку на памятнике

Как мы писали ранее, калужанин скандально припарковал авто на памятнике ВОВ в Севастополе.

В среду, 28 июня, УМВД России по городу Севастополю сообщило, что водителем оказался местный житель, который раскаялся в содеянном и извинился за свой поступок.

Опубликовано видео с извинениями водителя автомобиля.

Полиция уточнила, что с мужчиной была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных поступков.

Кроме того, сотрудниками УМВД России по городу Севастополю будет подготовлено письмо в профильное ведомство города об установке информационных табличек у севастопольских ДОТов во избежание подобных инцидентов.

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