Водитель калужского автомобиля извинился перед севастопольцами за парковку на памятнике
Как мы писали ранее, калужанин скандально припарковал авто на памятнике ВОВ в Севастополе.
В среду, 28 июня, УМВД России по городу Севастополю сообщило, что водителем оказался местный житель, который раскаялся в содеянном и извинился за свой поступок.
Опубликовано видео с извинениями водителя автомобиля.
Полиция уточнила, что с мужчиной была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных поступков.
Кроме того, сотрудниками УМВД России по городу Севастополю будет подготовлено письмо в профильное ведомство города об установке информационных табличек у севастопольских ДОТов во избежание подобных инцидентов.
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