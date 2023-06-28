Шесть с половиной лет колонии получил мужчина за 64 мошенничества в Калужской области

В среду, 28 июня, объединенная пресс-служба судов Калужской области сообщила, что суд отклонил апелляцию мужчины, совершившего 64 мошенничества.

35-летний житель Московской области в период с июля 2016 года по февраль 2019 год делал вид, что успешно ведет бизнес – поставляет под заказ поддержанные авто по сниженной цене.

Мужчина вовсе не собирался искать авто для клиентов, но предоплату с них исправно брал. Кроме того, занимал деньги на свой бизнес у знакомых, обещая все вернуть.

В результате мужчина получил от потерпевших лично или через других лиц денежные средства в сумме от 15 000 до 7 400 000 рублей, а после получения ничего из обещанного не делал, просто тратил их на личные нужды.

Но и в суде вину свою мужчина не признал, сказал, что собирался честно работать и отдавать долги, но не смог – его партнеры по бизнесу забрали все деньги.

Правда, нескольким потерпевшим он переводил некоторые суммы в счет погашения долга.

Калужский районный суд ознакомился с 37 томами уголовного дела и решил: вина дельца доказана. Однако, есть смягчающие обстоятельства, поэтому наказанием стало 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Кроме того, 25 человек получили возмещение ущерба на суммы от 150 000 до 1 600 000 рублей.

Апелляционный суд приговор не изменил. Он вступил в силу.

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