Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Падения дронов Статьи

Шесть с половиной лет колонии получил мужчина за 64 мошенничества в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2023 15:31 0 520
Шесть с половиной лет колонии получил мужчина за 64 мошенничества в Калужской области

В среду, 28 июня, объединенная пресс-служба судов Калужской области сообщила, что суд отклонил апелляцию мужчины, совершившего 64 мошенничества.

35-летний житель Московской области в период с июля 2016 года по февраль 2019 год делал вид, что успешно ведет бизнес – поставляет под заказ поддержанные авто по сниженной цене.

Мужчина вовсе не собирался искать авто для клиентов, но предоплату с них исправно брал. Кроме того, занимал деньги на свой бизнес у знакомых, обещая все вернуть.

В результате мужчина получил от потерпевших лично или через других лиц денежные средства в сумме от 15 000 до 7 400 000 рублей, а после получения ничего из обещанного не делал, просто тратил их на личные нужды.

Но и в суде вину свою мужчина не признал, сказал, что собирался честно работать и отдавать долги, но не смог – его партнеры по бизнесу забрали все деньги.

Правда, нескольким потерпевшим он переводил некоторые суммы в счет погашения долга.

Калужский районный суд ознакомился с 37 томами уголовного дела и решил: вина дельца доказана. Однако, есть смягчающие обстоятельства, поэтому наказанием стало 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Кроме того, 25 человек получили возмещение ущерба на суммы от 150 000 до 1 600 000 рублей.

Апелляционный суд приговор не изменил. Он вступил в силу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2023 15:31 0 520
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Что такое промышленное оборудование
Как выбрать ритуальные услуги в Минске без лишних забот
Как найти настоящих подписчиков группы в Телеграм

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru