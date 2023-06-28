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Резиденты калужской ОЭЗ в Людиново смогут запускать «умное производство»

Опубликовано: 28.06.2023 15:10 0 370
Резиденты калужской ОЭЗ в Людиново смогут запускать «умное производство»

Компания МТС сообщила о завершении модернизации высокоскоростной сети LTE на одном из ключевых производственных объектов Калужской области – Особой экономической зоне в Людиновском районе. Включение «высокоскоростных частот» LTE2600 МГц позволило обеспечить Людиновскую площадку ОЭЗ доступом в интернет со скоростью до 200 Мбит/с, а также создать для резидентов современную телеком-базу для запуска умных сервисов и инновационных проектов. 

Технические специалисты компании увеличили скорость передачи данных на территории ОЭЗ на треть. Это стало возможно за счет модернизации действующей сети при помощи включения новых частот LTE2600 МГц. На созданной телеком-инфраструктуре предприятия-резиденты смогут внедрять передовые решения на основе цифровых сервисов и искусственного интеллекта. При этом сеть будет масштабироваться с учетом роста потребностей ОЭЗ —  по мере ввода в эксплуатацию дополнительных корпусов и запуска новых предприятий.

 В результате реализации проекта на территории Особой экономической зоны «Людиново» все 13 предприятий-резидентов, в числе которых крупные агро- и производственные предприятия,  получили возможность внедрять инновационные сервисы для запуска умного производства на базе высокоскоростного интернета.

«МТС охотно идет в зону инноваций и технологических открытий – мы помогаем региональному бизнесу внедрять новые цифровые решения, направленные на развитие экономики региона и крупного и малого бизнеса. В настоящий момент мы обеспечили возможность доступа к высокоскоростному мобильному интернету во всех действующих производственных помещениях. При этом компаниям не понадобится тратить бюджет на прокладку дорогостоящего оптоволокна. Теперь предприятия-резиденты ОЭЗ «Людиново» на базе LTE могут активно внедрять любые современные технологии — облачные сервисы, интеллектуальное видеонаблюдение, анализ больших данных, а также устанавливать умные датчики для контроля за оборудованием.  Для производства это означает не только развитие, но и возможность автоматизировать привычные бизнес-процессы и за счет этого значительно оптимизировать свои расходы», — рассказала директор филиала компании в Калужской области Александра Хахинова.

Фото взято с https://oezkaluga.ru/

 

 

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Опубликовано: 28.06.2023 15:10 0 370
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