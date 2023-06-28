В Калужской области планируют открыть памятник Достоевскому

По сообщению ТАСС, 7 июля у стен монастыря «Оптина пустынь» в Калужской области установят монумент в честь Федора Михайловича Достоевского. Открытие памятника станет одним из пунктов программы «Дни Достоевского»

По словам епископа Иосифа, инициативу монастыря по установке памятника великому классику одобрил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, так как «его роль велика и вообще для русского народа, и для русской литературы, и для церкви тоже».

Поездка русского писателя в Оптину Пустынь в июне 1878 года стала одним из важнейших событий в его жизни. Он прибыл туда после смерти младшего сына. Достоевский пробыл на территории храма 3 дня, познакомился со старцем Амвросием.

Посещение монастыря во многом повлияло на сюжет романа «Братья Карамазовы». Отец Амвросий стал прообразом старца Зосимы.

Поездка Достоевского в Оптину пустынь запечатлелась не только в «Книге приезжающих посетителей», но и в высказываниях отдельных Оптинских старцев. Иеросхимонах Амвросий писал о классике: «Этот-кающийся» .

Как говорил знаменитый персонаж Булгакова: «Достоевский бессмертен!».

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