В Калужской области 34-летнего алиментщика-бездельника заставили работать

В среду, 28 июня, прокуратура Калужской области сообщила, что в Думиничском районе осужден неплательщик алиментов.

34-летний житель Думиничского района не выплачивал алименты своей дочери, за что в декабре 2022 года получил административное наказание.

Однако это не изменило его отношение к обязанностям. С декабря 2022 по апрель 2023 года он не спешил устраиваться на работу, не платил алименты.

Сухиничский районный суд назначил ему исправительные работы сроком на 6 месяцев с удержанием 5 % зарплаты в доход государства.

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