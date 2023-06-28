Юные калужские ученые приложили руку к созданию спутника

Во вторник, 27 июня, в 14:34 ракета «Союз-2.1б» с калужским спутником успешно стартовала с космодрома «Восточный». Всю образовательную составляющую спутника создали юные подопечные «Кванториума» под руководством педагогов технопарка, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

Малый космический аппарат создали в юбилейный для Калуги год. Его название - «Авион-Калуга-650».

Это совместная разработка НИИ ядерной физики МГУ, калужской научно-исследовательской лаборатории аэрокосмической техники и индустриального партнера ООО «Орбитальные Системы» и учеников и педагогов «Кванториума».

Команда калужского технопарка также запрограммировала фотокамеру спутника, благодаря которой можно увидеть снимки планеты.

-Вчера космический аппарат «Авион-Калуга-650» передал первую телеметрию в центр управления. Его параметры в норме! – отметил Денисов.

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