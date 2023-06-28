В Калуге проводят проверку по факту нахождения двух подростков в нижнем белье у мемориала Площадь Победы
В среду, 28 июня, прокуратура города Калуги рассказала, что взяла на контроль расследование правоохранителей по факту размещения в соцсетях фото.
На фото, размещенном в одной из соцсетей Калуги, двое подростков в нижнем белье находятся на территории мемориального комплекса Площадь Победы.
О результатах будет сообщено дополнительно.
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