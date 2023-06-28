В Калужской области приступили к созданию Большой калужской тропы

Во вторник, 27 июня, губернатор Калужской области Владислав ШАПША рассказал о планах по развитию туризма в нашем регионе.

— Более 200 километров, 4 района, порядка 100 уникальных объектов: военно-исторических, природных, культурных, духовных, – все это свяжет Большая калужская тропа и кластер «Калужское поречье», – сказал губернатор. – Первые 7 километров тропы в Юхновском районе уже готовы.

Как отметил Владислав Шапша, задачу по развитию туристических троп в России поставил Президент РФ Владимир Путин на Госсовете по туризму.

Губернатор обсудил с заместителем министра - начальником управления развития туризма региона Полиной Коченковой дальнейшие шаги по проекту. Внимание уделили созданию инфраструктуры, мест отдыха, проката инвентаря, центров гостеприимства.

— Планируем в следующем году на всем 200-километровом маршруте создать условия для активного отдыха, – подчеркнул Шапша. – Пеших, вело- и водных путешествий.

Среди задач – оформление заявки от нашей области в минэкономразвития РФ по созданию особой экономической зоны туризма.

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