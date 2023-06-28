За 7 дней водители Калужской области 20 000 раз проигнорировали ремни безопасности

В понедельник, 26 июня, Центр безопасности дорожного движения опубликовал статистику нарушений ПДД за 7 дней.

В период с 16 по 22 июня 2023 комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД зафиксировано 68 975 нарушений:

- 36 760 превышений скорости;

- 512 выездов в нарушение ПДД на встречную полосу;

- 19 866 нарушений правил пользования ремнями безопасности;

- 10 121 нарушений правил проезда перекрестков;

- 530 непредоставлений преимущества в движении пешеходам;

- 557 остановок и стоянок в зоне действия запрещающих дорожных знаков;

- 629 движений по обочине.

— Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД! – резюмируют в ведомстве.

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