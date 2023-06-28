За 7 дней водители Калужской области 20 000 раз проигнорировали ремни безопасности
В понедельник, 26 июня, Центр безопасности дорожного движения опубликовал статистику нарушений ПДД за 7 дней.
В период с 16 по 22 июня 2023 комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД зафиксировано 68 975 нарушений:
- 36 760 превышений скорости;
- 512 выездов в нарушение ПДД на встречную полосу;
- 19 866 нарушений правил пользования ремнями безопасности;
- 10 121 нарушений правил проезда перекрестков;
- 530 непредоставлений преимущества в движении пешеходам;
- 557 остановок и стоянок в зоне действия запрещающих дорожных знаков;
- 629 движений по обочине.
— Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте ПДД! – резюмируют в ведомстве.
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