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В Калуге на заседании комиссии обсудили ремонт школ

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2023 08:19 0 487
В Калуге на заседании комиссии обсудили ремонт школ

27 июня под председательством Татьяны Коняхиной состоялось заседание комиссии Гордумы по контролю за организацией и проведением ремонта образовательных учреждений.
Руководитель управления капстроительства Виталий Леонов доложил о ходе ремонта школ и детских садов. Контракт на капитальный ремонт кровли детского сада № 55 «Пчёлка» заключён с ООО «Выскомпани». Предусмотрены работы по полной замене стропильной системы и кровельного покрытия. Стоимость работ – 4,2 млн. рублей. На объект завезён пиломатериал, демонтаж кровли выполнен на 50%, ведётся установка стропильной системы в огнезащитной обработке. По состоянию на 23 июня ремонт выполнен на 15%.

Контракт на капремонт кровли школы № 7 заключён с орловской фирмой «СК Центр» на сумму 5,4 млн. рублей. В связи с проведением в школе ЕГЭ сроки начала работ перенесены на 1 июля.

Татьяна Коняхина предложила внести изменения в техническое задание и в ходе ремонта кровли использовать не профлист, а металлочерепицу.

- Стоимость работ возрастёт незначительно, в то же время металлочерепица – более устойчивый и долговечный материал. В прошлом году его использовали при ремонте кровли школы № 4, результатами все остались довольны», – подчеркнула Татьяна Коняхина. - Члены комиссии подержали предложение, в адрес управления капстроительства будет направлено протокольное поручение.

Ремонт кровли детского сада № 85 «Белоснежка» обойдётся в 2 млн. 903 тысячи рублей. Подрядчик ООО «РМ СТРОЙ-КАЛУГА» приступил к завозу материалов и подготовительным работам. Экономия в ходе аукционов составила 1,9 млн. рублей. Также начались работы по ремонту аварийных инженерных сетей в спортзале школы № 47, ремонту кровли школы № 20 и ремонту аварийных выходов в школе № 10.

Не состоялся аукцион на ремонт аварийных инженерных сетей школы № 7, в учреждении планируется выполнить профилактические работы. Руководитель управления образования Ольга Лыткина предложила перенаправить сэкономленные средства и 2,3 млн. рублей с ремонта коммуникаций школы № 7 на капитальный ремонт кровли школы № 43 Члены комиссии предложение поддержали.

- Члены комиссии проведут выездное заседание и проверят ход и качество ремонтных работ на всех объектах. Согласно контрактам, ремонты должны завершиться к 15 августа, после чего начнётся приёмка образовательных учреждений, – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2023 08:19 0 487
Тэги: городская дума
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