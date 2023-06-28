101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вместе с депутатом Эльвирой Капитоновой поздравили с днём рождения Александру Афанасьевну Бобкову.

В 1942 году Александра Афанасьевна была призвана в Красную Армию. Служила на бронетанковом автомобильном складе, доставляла запчасти и снаряды на передовую.

За проявленную отвагу калужанка награждена Орденом Отечественной войны I и II степени, медалью «За отвагу» и многими другими наградами.

Юрий Моисеев пожелал ветерану крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, поблагодарил за подвиги на фронте и мирный труд, вручил цветы и подарки.

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