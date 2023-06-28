В Калужской области будет прохладно и сыро

В среду, 28 июня, синоптики обещают прохладную и дождливую погоду в Калужской области.

Как и вчера, температура утром будет около +14 градусов. Днем на один градус холоднее, чем вчера - только +15. К вечеру снова те же +14.

Осенняя погода на улице, утепляйтесь.

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