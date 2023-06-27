Главный бухгалтер из Калужской области вернула себе работу через суд

Во вторник, 27 июня, пресс-служба судов Калужской области сообщила о решении по делу о незаконном увольнении сотрудницы.

В Дзержинском районе главный бухгалтер спортивного муниципального учреждения работала там с 2006 года. В 2022 году она была несколько раз привлечена к дисциплинарной ответственности, а позже уволена из-за неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей.

Не согласившись с таким решением, женщина обратилась в прокуратуру и после в суд.

Суд пришел к выводу, что работнику не была предоставлена возможность дать объяснения по факту нарушений трудовой дисциплины, что является нарушением.

Кроме того, в один из периодов, во время которого было допущено очередное нарушение трудового законодательства, женщина находилась на листке нетрудоспособности.

Дзержинский суд признал приказ об увольнении недействительным. Женщину восстановили в работе в должности главного бухгалтера, с работодателя взыскана в ее пользу заработная плата за четыре месяца вынужденного прогула.

Обращение работодателя в апелляционный суд оставило решение без изменения.

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