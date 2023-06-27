На мемориале Безымянная высота выбьют слова песни
Во вторник, 27 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о подготовке к празднованию 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
Основные торжества пройдут на мемориальном комплексе «Безымянная высота» 16 сентября.
С министром культуры и туризма региона Павлом Сусловым губернатор обсудил план мероприятий.
— Считаю, что главный акцент надо сделать на патриотическом воспитании молодежи, – отметил губернатор. – Планируем организовать интерактивные площадки, показательные выступления бойцов.
Отмечается, что в организации праздника примут участие белорусские партнеры.
— На мемориале должны быть увековечены слова легендарной песни поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера «На безымянной высоте», посвященной бою 18 советских солдат против двухсот фашистов в сентябре 1943 года у деревни Рубеженка, – подчеркнул Владислав Шапша. – Это один из тысяч примеров мужества и героизма нашего народа, благодаря которым мы победили в Великой Отечественной войне.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!