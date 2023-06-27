На мемориале Безымянная высота выбьют слова песни

Во вторник, 27 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о подготовке к празднованию 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

Основные торжества пройдут на мемориальном комплексе «Безымянная высота» 16 сентября.

С министром культуры и туризма региона Павлом Сусловым губернатор обсудил план мероприятий.

— Считаю, что главный акцент надо сделать на патриотическом воспитании молодежи, – отметил губернатор. – Планируем организовать интерактивные площадки, показательные выступления бойцов.

Отмечается, что в организации праздника примут участие белорусские партнеры.

— На мемориале должны быть увековечены слова легендарной песни поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера «На безымянной высоте», посвященной бою 18 советских солдат против двухсот фашистов в сентябре 1943 года у деревни Рубеженка, – подчеркнул Владислав Шапша. – Это один из тысяч примеров мужества и героизма нашего народа, благодаря которым мы победили в Великой Отечественной войне.



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