Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Падения дронов Статьи

На мемориале Безымянная высота выбьют слова песни

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 27.06.2023 15:50 0 328
На мемориале Безымянная высота выбьют слова песни

Во вторник, 27 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о подготовке к празднованию 80-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

Основные торжества пройдут на мемориальном комплексе «Безымянная высота» 16 сентября.  

С министром культуры и туризма региона Павлом Сусловым губернатор обсудил план мероприятий.

— Считаю, что главный акцент надо сделать на патриотическом воспитании молодежи, – отметил губернатор. – Планируем организовать интерактивные площадки, показательные выступления бойцов.  

Отмечается, что в организации праздника примут участие белорусские партнеры.

— На мемориале должны быть увековечены слова легендарной песни поэта Михаила Матусовского и композитора Вениамина Баснера «На безымянной высоте», посвященной бою 18 советских солдат против двухсот фашистов в сентябре 1943 года у деревни Рубеженка, – подчеркнул Владислав Шапша. – Это один из тысяч примеров мужества и героизма нашего народа, благодаря которым мы победили в Великой Отечественной войне.
 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 27.06.2023 15:50 0 328
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Что такое промышленное оборудование
Как выбрать ритуальные услуги в Минске без лишних забот
Как найти настоящих подписчиков группы в Телеграм

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru